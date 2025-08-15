Valenzano: cade mentre sistema le luminarie, muore un uomo

Tragedia nel giorno di Ferragosto a Valenzano, in provincia di Bari, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. La vittima stava partecipando all’allestimento delle luminarie per la festa di San Rocco quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato dal cestello elevatore di un mezzo specifico.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo è deceduto poco dopo l’incidente.
La comunità, in festa per il patrono, è stata sconvolta dalla notizia. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.
potrebbe interessarti anche
Tony La Piccirella e la testimonianza degli aiuti a Gaza: “Noi ostacolati da Israele”
Bari, un ferragosto in nome dei frutti di mare
Bari, musei e spazi culturali aperti nel weekend di Ferragosto
Bari, servizi attivi per le persone fragili anche a Ferragosto
Riforma cultura, nomine e sanità: i dossier del Consiglio
Bari San Paolo: dichiarazioni di nascita da settembre attiva anche nella delegazione del quartiere