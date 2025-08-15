15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Valenzano: cade mentre sistema le luminarie, muore un uomo

Giovanni Sebastio 15 Agosto 2025
centered image

Tragedia nel giorno di Ferragosto a Valenzano, in provincia di Bari, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. La vittima stava partecipando all’allestimento delle luminarie per la festa di San Rocco quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato dal cestello elevatore di un mezzo specifico.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo è deceduto poco dopo l’incidente.

La comunità, in festa per il patrono, è stata sconvolta dalla notizia. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Tony La Piccirella e la testimonianza degli aiuti a Gaza: “Noi ostacolati da Israele”

14 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Bari, un ferragosto in nome dei frutti di mare

14 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Bari, musei e spazi culturali aperti nel weekend di Ferragosto

14 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari, servizi attivi per le persone fragili anche a Ferragosto

14 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Riforma cultura, nomine e sanità: i dossier del Consiglio

14 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bari San Paolo: dichiarazioni di nascita da settembre attiva anche nella delegazione del quartiere

14 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Sequestro lampo ad Andria, UniBat: “Gravità estrema, istituzioni assenti”

15 Agosto 2025 Dante Sebastio

Valenzano: cade mentre sistema le luminarie, muore un uomo

15 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Manduria, tragedia all’alba di ferragosto: uomo investito e ucciso da una moto

15 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

CORA Dance Festival: Taranto centro della danza contemporanea internazionale

15 Agosto 2025 Redazione