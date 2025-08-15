Valenzano: cade mentre sistema le luminarie, muore un uomo

Tragedia nel giorno di Ferragosto a Valenzano, in provincia di Bari, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. La vittima stava partecipando all’allestimento delle luminarie per la festa di San Rocco quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato dal cestello elevatore di un mezzo specifico.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo è deceduto poco dopo l’incidente.

La comunità, in festa per il patrono, è stata sconvolta dalla notizia. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author