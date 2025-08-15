Valenzano, cade dal cestello mentre monta le luminarie: muore 46enne

VALENZANO – Forse un malore ciò che avrebbe causato la caduta dal carrello elevatore mentre stava fissando le ultime luminare per la festa di san Rocco.

Valenzano, hinterland di Bari. La giornata di Ferragosto – e l’avvio della festa patronale della cittadina – è stata funestata da una tragica notizia all’alba. Un operaio di 46 anni cade dal cestello issato a un’altezza di circa 6 metri per finire di installare le luminarie che avrebbero illuminato le celebrazioni. A perde la vita, a quanto pare sul colpo, Giovanni Faniuolo, uno dei titolari dell’omonima azienda di Putignano. immediati i soccorsi dei colleghi che erano lì con lui e del personale del 118 ma per il 46enne non c’era più nulla da fare. Nel cestello, che sarebbe stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, ci sarebbero le imbragature che con tutta probabilità gli avrebbero permesso di non cadere. E al vaglio degli inquirenti ci sarebbe proprio questo dettaglio: Faniuolo le aveva utilizzate o no? e per capirlo, sul posto, in corso Aldo Moro, davanti alla chiesa madre dedicata a san Rocco, sono arrivati i carabinieri e gli uomini della Scientifica, oltre agli esperti di Medicina legale del Policlinico di Bari e dello Spesal. La procura potrebbe aprire un’indagine per omicidio colposo disponendo anche l’autopsia sul corpo dell’uomo.

Con tutta probabilità saranno le telecamere di videosorveglianza della zona a chiarire la dinamica dell’ennesima morte sul lavoro in Puglia in questo 2025. Intanto il primo cittadino di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, ha cancellato tutti i festeggiamenti di San Rocco.

