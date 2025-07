Valenzano, assalto al bancomat: ladri via a mani vuote

VALENZANO – Ancora uno sportello Atm preso di mira dai ladri a Valenzano, nel Barese. Questa volta, però, i malviventi sarebbero andati via a mani vuote: pare infatti che il direttore della filiale – la Monte Paschi di Siena di via Bari – abbia riferito ai carabinieri della Compagnia di Triggiano arrivati sul posto che nelle casse non vi era denaro.

La tecnica utilizzata è sempre quella della marmotta: materiale esplodente nel macchinario che lo fa saltare in aria. In questo caso sono state danneggiate anche altre tre auto parcheggiate proprio lì davanti. Sul posto sono presenti telecamere di videosorveglianza che saranno visionate dagli inquirenti.

