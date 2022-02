CASTELLANETA – Nuovo impegno ravvicinato e nuova sfida delicata per la Valentino Basket Castellaneta che si ritrova ancora una volta a scendere in campo con gli uomini contati. Va in scena domani alle 20 il recupero dell’11^ e ultima giornata del girone di andata della serie C Gold Puglia che per i biancorossi mette in programma la sfida del PalaPinto di Mola.

Nella cittadina barese il quintetto di Polucci affronterà la New Basket, una delle compagini più in forma del momento. La squadra di coach Castellitto occupa infatti la quarta posizione a -2 dal podio e a +3 sulla Valentino. A ridosso del terzo posto i baresi ci sono arrivati anche grazie alla recente striscia di tre vittorie consecutive, l’ultima ottenuta domenica in casa sulla Cestistica Ostuni con un nettissimo 86-54, al termine di una prova corale in cui ben cinque giocatori sono andati in doppia cifra. Elementi di spicco del Mola sono il play Dilascio, che viaggia con una media di 15.4 punti a partita, il pivot Brunetti (15.3 per lui), l’altro esterno Angelini (13.9) e l’ala forte Alloco (10.8).

In casa Valentino roster ridotto all’osso dopo i “tagli” di Berkelund e Kalnius, annunciati ieri. Inoltre Tartaglia e Biasich hanno terminato acciaccati la gara persa domenica a Bari contro l’Adria ma dovrebbero esserci. Ancora in forse De Angelis che però ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra.