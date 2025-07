Valditara, “Valutiamo biennio Its equivalente a laurea breve”

ROMA – “Con la ministra Bernini stiamo ragionando per andare ancora più avanti per quanto riguarda gli Istituti tecnologici superiori: pensiamo di portare il percorso a 4 + 2 + 1 per far sì che il biennio degli Its sia equivalente ai primi due anni delle lauree brevi”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’Its Academy Antonio Bruno, a Grottaminarda, in provincia di Avellino, sottolineando che la scelta ha l’obiettivo di “far sì che ci sia un percorso che gratifichi e valorizzi una scelta che è una scelta strategica, una scelta straordinaria”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author