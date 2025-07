Valditara, “Politica può litigare ma istituzioni non possono dividersi”

ROMA – “Io amo profondamente la campagna, come amo profondamente il Mezzogiorno d’Italia, perché ritengo che siano terre queste che hanno delle straordinarie potenzialità, con gente generosa, gente vera, gente autentica, con dei giovani che hanno una grande fame di futuro e credo che noi dobbiamo assecondare questa straordinaria voglia di futuro, nel dialogo fra istituzioni, perché la politica può litigare. Giustamente, la politica si deve dividere, perché la politica porta idee differenti, ma le istituzioni devono sempre collaborare per il bene delle comunità. Le istituzioni non possono mai dividersi”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’Its Academy Antonio Bruno, a Grottaminarda, in provincia di Avellino.

“Credo che da questo punto di vista noi dobbiamo essere tutti orgogliosi del fatto che questo governo ha portato per la provincia di Avellino una cifra mai vista prima per la scuola di queste realtà: oltre 307 milioni di euro e investimenti importanti nell’edilizia scolastica, oltre 250 milioni di euro – ha aggiunto – e non sono soltanto soldi Pnrr, per un terzo sono soldi nostri che abbiamo trovato come ministero, e soprattutto diversi milioni per Agenda Sud”.

