Valditara: “Disintossichiamo i bambini dal cellulare”

“Disintossichiamo i nostri bambini, facciamo capire che si può vivere anche senza cellulare in mano e riscopriamo l’immediatezza della carta e della penna”. Così Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, intervenuto all’inaugurazione di Didacta alla Fortezza da Basso di Firenze.

Secondo Valditara, il problema non è la tecnologia in sé, ma il modo in cui viene utilizzata: “L’approccio a un uso corretto degli strumenti digitali è fondamentale, ma il cellulare rischia di diventare un elemento di forte distrazione e di conflittualità tra studenti e docenti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author