Valditara: “Arresto in flagranza per chi aggredisce i docenti”

Arresto in flagranza per gli adulti che aggrediscono docenti e dirigenti scolastici. È la proposta avanzata da Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, intervenuto alla fiera Didacta a Firenze. “Ne ho parlato poco fa col ministro Nordio – ha dichiarato Valditara –. Chi alza le mani su un insegnante o un preside commette un atto inaccettabile. L’arresto in flagranza può essere un forte deterrente contro queste aggressioni, che non possono essere tollerate”. L’intervento del ministro arriva in un contesto in cui episodi di violenza contro il personale scolastico, spesso da parte di familiari degli studenti, sono in aumento.

