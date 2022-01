BARI – Puglia sempre più prima nella graduatoria nazionale per la vaccinazione dei giovanissimi. La nostra regione è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 41,7%, ben 17,2 punti sopra la media nazionale che invece è del 24,5%. Inoltre, il 6% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose per la fascia 12-19 anni in Puglia sale come copertura al 16% (+3,2% della media nazionale). Lo riporta l’ultimo report della Regione Puglia da cui emergono dati confortanti in tutte le Asl.