Vaccini: Emiliano scrive a Figliuolo, anticipare dosi Pfizer

“Da sabato ad oggi abbiamo somministrato oltre 84mila dosi di vaccino, rispettando il target che ci ha assegnato il commissario Figliuolo di 20mila

dosi al giorno. Pochi minuti fa ho inviato al Commissario una

lettera per comunicargli che abbiamo esaurito i vaccini Pfizer e

Moderna e che la consegna prevista per domani pomeriggio deve

essere anticipata per non fermare la poderosa macchina vaccinale

messa in funzione”. Lo scrive su facebook il governatore della

Regione Puglia, Michele Emiliano. “Com’e’ noto – spiega – Pfizer

e Moderna sono i vaccini destinati in via prioritaria ai

cittadini over80 (il 74,5% degli over 80 ha ricevuto la prima

dose) e a quelli con elevata fragilita’. La scorsa settimana e’

stata vaccinata la quasi totalita’ dei 10mila pazienti della Rete

oncologica pugliese in trattamento (per alcuni di loro dobbiamo

attendere i tempi legati alla terapia), grazie ai centri

specialistici che in alcuni casi hanno lavorato dalla mattina

sino a mezzanotte. Abbiamo messo in sicurezza i bambini piu’

fragili e con disabilita’ grave sino ai 16 anni, vaccinando oltre

15mila caregiver e familiari conviventi per creare una

protezione intorno ai piu’ piccoli che, per eta’, non possono

ricevere direttamente la dose. I 22mila pugliesi affetti da

malattie rare stanno ricevendo la prima dose, proprio oggi ho

incontrato centinaia di loro in videoconferenza per verificare

direttamente come stanno andando le cose. Anche la grande

squadra dei Medici di famiglia e’ al lavoro per raggiungere gli

over 80 a domicilio e i pazienti fragili