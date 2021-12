BARI – Proseguono anche nel fine settimana le vaccinazioni anti Covid in Puglia. All’ ospedale Giovanni XXIII di Bari oggi sono stati 125 i bambini convocati negli ambulatori per la somministrazione del vaccino. In 3 giorni sono stati 360 i bambini fragili tra i 5 e 11 anni. Intanto, Bari citta’ ha raggiunto il 60 per cento di copertura con terza dose della popolazione over 18 che ha concluso il ciclo vaccinale almeno cinque mesi fa.