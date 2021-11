BARI – “Per coloro per i quali era previsto l’obbligo vaccinale, personale sanitario e rsa, confido si arrivi all’obbligo anche per la terza dose”, così il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa da Rutigliano, nel Barese, in visita agli stabilimenti Divella. Puglia in linea con gli obiettivi nazionali”, precisa.