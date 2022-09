L’ASP Basilicata comunica il calendario del mese di ottobre 2022 per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-COVID-19.

Si precisa che le prime dosi per i soggetti dai 12 anni in poi restano ad accesso libero, mentre le prime dosi per i bambini dai 5 agli 11 anni prevedono la prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite piattaforma Poste Italiane.

La prenotazione sulla piattaforma è obbligatoria anche per la somministrazione della terza e della quarta dose.

L’intervallo minimo di 120 giorni tra la seconda e la terza dose oppure tra la terza e la quarta verrà calcolato in automatico all’atto di prenotazione.

Per gli OVER 80 si conferma l’accesso libero ai punti vaccinali.

La somministrazione della quarta dose interessa le seguenti categorie:

operatori sanitari

cittadini Over 60

soggetti “fragili” Over 12

persone con condizioni mediche o patologie ad alto rischio di grave malattia.

I punti vaccinali resteranno aperti dalle ore 8:00 alle 13:30 secondo il seguente calendario: