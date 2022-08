BARI – Nonostante la settimana ferragostana, in provincia di Bari sono state 2.349 le dosi di vaccino Covid somministrate, di cui 1.931, l’82%, ha riguardato quarte dosi. La campagna vaccinale dell’Asl, quindi, prosegue anche in questi giorni e sinora ha garantito alla popolazione 3 milioni e 97.695 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.196 prime dosi, 1 milione e 88.016 seconde, 831.221 terze e 55.262 quarte dosi. La popolazione over 12 protetta con terza dose “booster” è pari all’80%. L’adesione si conferma alta nelle fasce d’età dai 50 anni in poi (87%), con punte del 95% tra gli ultraottantenni e dell’89,3% nel gruppo dei 70-79enni; al di sotto dei 50 anni la terza dose ha raggiunto una copertura del 73%. In crescita la copertura con quarta dose (o secondo “booster”), erogata al 16,8% degli over 60, con il punto massimo toccato ancora tra gli over 80. Intanto questa settimana solo la Puglia è classificata a rischio moderato, mentre le restanti 20 Regioni e Province autonome sono classificate a rischio basso.