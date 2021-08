Vaccini | 12-18enni senza prenotazione dal 16 agosto

Obiettivo immunizzare 1,6 mln ragazzi.Dubbi scienza su under 12

(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Passato Ferragosto, tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi contro il Covid con Pfizer e Moderna senza dover effettuare la prenotazione: il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha scritto alle Regioni una lettera chiedendo per loro una “corsia preferenziale” in vista della ripresa della scuola a settembre, con l’obiettivo di immunizzare quel milione e 600mila ragazzi che non hanno fatto neanche una dose. “Sono certa che le Regioni risponderanno positivamente – dice il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini – l’avvio in sicurezza e in presenza dell’anno scolastico è un obiettivo primario