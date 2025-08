Vacanze, primo weekend da bollino nero sulle strade pugliesi

BARI – Il primo esodo estivo è arrivato e travolge decisamente anche la Puglia. Secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, in questo fine settimana sono attesi oltre 13 milioni di spostamenti su scala nazionale, con flussi molto intensi anche lungo le arterie che attraversano la regione, soprattutto sulla SS16 Adriatica e le principali vie d’accesso alle località balneari del Gargano, del Salento e della costa ionica.

Il picco è previsto proprio in queste ore, giornata da bollino nero, con partenze dai grandi centri urbani dirette verso le mete di villeggiatura, in particolare al Sud. A complicare la circolazione, i rientri del weekend breve previsti nella serata di domenica. La Puglia, da sempre tra le regioni più gettonate nel periodo estivo, sarà interessata dai flussi sia in entrata che in uscita, con particolare attenzione ai tratti costieri, alla SS16 Adriatica e alle vie che collegano l’entroterra ai centri marittimi. Rallentamenti e code potrebbero verificarsi in prossimità degli svincoli per Polignano, Monopoli, Torre dell’Orso, Porto Cesareo e Vieste, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Per favorire la fluidità del traffico e garantire sicurezza agli automobilisti, Anas ha sospeso oltre l’80% dei cantieri attivi fino all’8 settembre, compresi quelli lungo le tratte pugliesi. Nello specifico, sono stati già chiusi 98 cantieri su circa 680 km di rete.

