Vacanze di Natale: 17 milioni di italiani in viaggio

Secondo Confcommercio, saranno 17 milioni gli italiani che si metteranno in movimento per le festività. Oltre il 60% sceglierà mete nazionali, mentre il 12% opterà esclusivamente per l’estero, con un picco di partenze a Capodanno e all’Epifania. Le vacanze si presentano più frammentate rispetto al passato, con soggiorni più brevi e una maggiore propensione a viaggiare al di fuori dei periodi tradizionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author