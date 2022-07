BARI – Un comportamento corretto e disciplinato sulla strada ed alla guida del proprio veicolo fa sempre la differenza in maniera positiva. Ed è questo ciò che intende promuovere il progetto Vacanze coi Fiocchi, che pone particolare attenzione al tema nei mesi estivi: la Polizia locale di Bari vi aderisce assieme ad altre città italiane come Arezzo, Bologna, Ferrara, Legnano ed Alghero.

Risultano 26 i milioni di italiani in vacanza in questa estate 2022 ed il 56% di essi userà proprio l’auto per spostarsi. A fare gli onori di casa anche il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, assieme al comandante Michele Palumbo. Il progetto mira soprattutto a prevenire gli incidenti stradali, nel 2021 in aumento rispetto al 2020 ma in calo rispetto al 2019. Tra le cause degli stessi una velocità elevata, distrazioni o mancato rispetto della precedenza.