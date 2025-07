Vacanze coi fiocchi, la locale al casello autostradale di Bari Nord

BARI – A Bari nel primo semestre del 2025 sono stati registrati 2379 incidenti stradali, di cui 4 con esito mortale e altrettanti morti. Dal primo gennaio al 30 giugno 2025 le persone ferite, invece, sono state 1202. Nel 2024, in totale gli incidenti sono stati 3809, di cui 6 con esito mortale, 27 persone finite in prognosi riservata e 1651 con lesioni.

Per contrastare il fenomeno gli incidenti stradali, la polizia locale di Bari arriva ai caselli autostradali per spiegare ai tanti turisti che in queste ore stanno arrivando in Puglia i corretti comportamenti da tenere alla guida. È la 26esima edizione della campagna nazionale “Vacanze coi fiocchi 2025”, promossa con la collaborazione della Polizia Locale di Bari per il decimo anno. Questa edizione unisce il tema della velocità alla guida con la necessità di ridurre, almeno in vacanza, i nostri ritmi di vita.

