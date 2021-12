VALENZANO- Era sprovvisto di green pass, ma la voglia di andare fuori a cena con amici dopo il torneo di tennis è stata più forte: un 29enne si è spacciato per il fratello con green pass e ora dovrà rispondere del reato di sostituzione di persona, oltre che pagare la multa.

È accaduto nella serata di ieri, 12 dicembre, quando i carabinieri di Bari, nei sempre più serrati controlli finalizzati a verificare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 e il regolare utilizzo del green pass nei luoghi dove è obbligatorio, si sono imbattuti in un gruppo di giovani a Valenzano.

Nel controllo dei documenti verdi in una braceria, hanno scoperto che un 29enne ha deciso di utilizzare il certificato di suo fratello e quindi di sostituirsi a lui perché in possesso del green pass. I carabinieri, infatti, nella circostanza, non si sono limitati a verificare il possesso del certificato ma anche la corrispondenza tra i beneficiari di questo e i documenti di identità degli utilizzatori. Ora il 29enne, oltre a essere sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 19/2020 per la violazione delle norme previste dal decreto legge 52/2021 in ordine all’impiego delle certificazioni verdi Covid-19, dovrà rispondere anche del reato di sostituzione di persona.