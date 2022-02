BARI – La gup del Tribunale di Bari Luigia Lambriola ha condannato a pene comprese tra i 7 anni e 8 mesi e i 2 anni e 4 mesi di reclusione dieci presunti usurai baresi, otto dei quali donne, accusati di aver minacciato per anni persone in condizioni di difficolta’ economica nei quartieri popolari Japigia, San Pasquale e San Paolo di Bari, pretendendo

a fronte di prestiti anche di poche decine di euro, necessari per fare la spesa, interessi fino al 5.000%