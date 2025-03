Usb: “Operatori 118 senza tutele né indennità di rischio, interventi urgenti”

Dopo il recente incidente che ha coinvolto un’ambulanza del 118 a Taranto, il sindacato Usb interviene per esprimere solidarietà all’equipe sanitaria coinvolta, augurando una pronta guarigione, ma sollevando al contempo una questione ormai non più rimandabile: la mancanza di tutele e riconoscimenti per gli operatori del 118.

“Questi lavoratori non percepiscono neppure un’indennità di rischio, nonostante siano quotidianamente esposti a situazioni di pericolo. È una carenza che va colmata al più presto per garantire loro una copertura adeguata”, dichiarano Alessandro Ancora e Gabriele Gennari, rsa Usb Set 118.

Usb: “Violenza nelle strutture sanitarie, fenomeno inaccettabile”

Il Coordinamento Sanità Usb ha inoltre diffuso una nota sul tema della violenza contro il personale sanitario e non solo: un fenomeno che coinvolge anche ausiliari, operatori socio-sanitari e addetti agli sportelli CUP. Figure che spesso si trovano a dover gestire situazioni di forte tensione senza le dovute tutele, e in molti casi senza alcuna indennità di rischio, come accade per gli ausiliari al Pronto Soccorso di Taranto.

«Questi eventi sono inaccettabili e richiedono una risposta collettiva – si legge nella notw -. È positivo che la Regione Puglia abbia avviato una campagna di sensibilizzazione contro la violenza negli ospedali, ma ora serve un impegno concreto da parte di tutte le istituzioni per tutelare chi lavora ogni giorno al servizio dei cittadini».

Usb sottolinea la necessità di avviare un confronto urgente anche sul riconoscimento delle indennità per tutte le figure coinvolte e chiede un dialogo tra istituzioni e lavoratori per garantire ambienti di lavoro sicuri e dignitosi.

“Valorizzare anche ausiliari e operatori spesso dimenticati”

«Gli operatori socio-sanitari, gli addetti agli sportelli CUP e gli ausiliari svolgono un ruolo fondamentale nel sistema sanitario e non devono essere dimenticati o discriminati – prosegue USB -. È necessario lavorare insieme per costruire una cultura del rispetto e della tolleranza verso chi ogni giorno affronta emergenze e difficoltà a tutela della salute pubblica».

Usb ribadisce il proprio sostegno a tutto il personale sanitario e invita la società a un impegno collettivo per prevenire e contrastare ogni forma di violenza negli ospedali e nei presidi territoriali.

