US Lecce, grandi notizie per Giampaolo con tre rientri eccellenti

Lecce – Grandi notizie per mister Marco Giampaolo che potrà contare nuovamente su Gaspar, Berisha e Banda. Quasi certamente il solo Berisha potrà essere a dispozione per la gara casalinga di domenica alle 18:00 contro il Bologna ma i rientri col gruppo anche di Gaspar e Banda fanno presagire un loro futuro prossimo utilizzo in campionato. Anche Rafia ha svolto parte della seduta odierna col gruppo. Ovviamente, anche in virtù di questo, il mercato dei giallorossi può essere valutato sotto un’ottica più chiara.

