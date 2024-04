US Lecce, Gotti: “Attendevo un Via del Mare così bello”

Lecce – Il tecnico giallorosso Luca Gotti analizza lo 0-0 maturato al Via del Mare contro la Roma: “Siamo soddisfatti dell’atteggiamento di una squadra che ha affrontata la partita e l’ha gestita durante tutto l’arco della partita. Abbiamo creato tantissime occasioni di cui alcune clamorose. Avere il rammarico di uno 0-0 contro la Roma è solo da essere continuità.” – “Dorgu ha fatto davvero bene in quella posizione, riuscendo a gestire la gara con tranquillità e proponendo quelle soluzioni che lui ha dentro.”- “Avevo un’aspettativa alta del via del Mare e del Salento e quello che ho visto stasera mi ha solo confermato quello che mi era stato detto, davvero bellissimo uno stadio così”. “Piccoli e Krtstovic, soprattutto nel primo tempo, hanno provato a cercarsi nel primo tempo anche se poi Piccoli ha cercato conclusioni davvero difficili ma ci sta”. “Se la squadra riesce a sostenere due attaccanti puri più Almqvist contro la Roma, vuol dire che sia un concetto tattico replicabile contro chiunque.” – “Blin e Ramadani sono due giocatori di spessore sotto tutti i punti di vista. Sicuramente danno un grane sostegno all’idea tattica della squadra e non hanno cali all’interno della gara. Non mi aspettavo che reggessero fino al termine della gara.” “Dobbiamo dimostrare sul campo di avere qualcosa in più rispetto agli altri e ci sono ancora tante partite per dimostrarlo”.

