US Lecce, Gallo: “Sarà il mio ultimo anno a Lecce”

Lecce – L’esterno sinistro giallorosso Antonino Gallo in conferenza stampa ha parlato di questa stagione e di quelle che sono le sue ambizioni future, anche in chiave azzurra: “Voglio fare benissimo e godermi al massimo questa stagione perchè per me sarà l’ultima stagione in maglia giallorossa”. “Sicuramente la gara con l’Atalanta dello scorso anno mi è servita per trovare tante certezze grazie alle quali il mio rendimento effettivamente è cambiato tanto”. “Da quando sono arrivato a Lecce sono diventato uomo, prima ero solo un ragazzino adesso sono padre. Ovviamente per quanto concerne la nazionale ci spero tanto e di conseguenza mi auguro che prima o poi arriverà la chiamata da parte del ct Spalletti.”. “Rispetto allo scorso anno la squadra è cambiata tanto, quindi ci vuole tempo per trovare nuovi equilibri, ma sono certo che potremo raggiungere il nostro obiettivo.”.

