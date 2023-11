Lecce – Alla vigilia di Lecce Milan mister Roberto D’Aversa sottolinea quanto sia importante portare in campo la rabbia figlia della sconfitta di Roma contro i rossoneri: “La vittoria del Milan contro il PSG è un risultato che noi dobbiamo prendere in maniera positiva perchè così fuga ogni dubbio sul fatto che i rossoneri possano essere quelli che hanno perso contro l’Udinese. Il Milan è una squadra fatta di campioni, con un allenatore bravissimo e che quindi dev’essere affrontata con il giusto atteggiamento” – “Noi dobbiamo entrare in campo portando in partita quella rabbia che, com’è rimasta dentro ai nostri tifosi, posso garantire che è rimasta dentro di noi; dobbiamo essere bravi a tramutarla in energia positiva.”.

“Sicuramente l’assenza di Almqvist porterà a fare scelte che comprenderanno non solo il suo sostituto ma anche chi giocherà a centrocampo che ovviamente dovrà tener conto l’attitudine di Stefezza o Sansone di fare meno l’intera fascia in entrambi le fasi”.

Entra poi sull’aspetto fisico e la tenuta atletica, aspetto che magari può giocare a favore dei giallorossi: “Noi abbiamo avuto più tempo per preparare la partita e il Milan ha avuto senza dubbio un dispendio ulteriore nella sfida di Champions ma i rossoneri hanno una rosa che gli consente di affrontare più partite in più giorni.”.

