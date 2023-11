US Lecce, D’Aversa: “Poco furbi nel non accontentarci del pareggio battendo subito”

Roma – Una sconfitta difficile da digerire, difficile da spiegare per il tecnico dei giallorossi Roberto D’Aversa: “Siamo stati fortunati nel primo tempo quando Falcone ha parato il calcio di rigore a Lukaku e ha risposto da campione in altre circostanze.” – “Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, potevamo andare sul 2-0 ma quando non chiudi le partite in Serie A rischi di perdere le partite anche negli ultimissimi minuti”.

“Nel secondo tempo abbiamo messo in campo più coraggio ma nei gol, nonostante la presenza di tre difensori centrali abbiamo perso le marcature.” – “Poi siamo stati poco smaliziati cercando di battere subito invece di portare a casa un pareggio, abbiamo provato di nuovo a vincerla e invece abbiamo perso”. – “Ora rimane la delusione che avevamo ad inizio partita e proveremo a trasportarla nella gara contro il Milan.”.

“Ovviamente la palla di Strefezza sarebbe potuta essere importante per fare il 2-0 ma non va buttata la croce addosso al capitano”.

