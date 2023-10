Lecce – Mister Roberto D’Aversa dopo la partita casalinga persa contro il Torino parla di una sfida persa nonostante sotto l’aspetto delle occasioni il Lecce sia stato superiore: “La mia squadra ha sicuramente creato molte più occasioni rispetto al Toro, siamo stati poco precisi in queste occasioni mentre il Toro è stato bravo a portarsi a casa i 3 punti col minimo sforzo” – “Per quanto riguarda i singoli, Banda ha fatto molto bene nonostante rientrasse dopo un periodo di inattività; purtroppo in alcune occasione sarebbe potuto essere più lucido ma è giovane e ha tempo per crescere.”.

Ricorda poi il vero obiettivo del Lecce: “Non bisogna mai dimenticarsi qual è il nostro vero obiettivo, se ci salviamo all’ultimo minuto dell’ultima giornata avremo fatto un miracolo” – “Ovviamente per il mio modo di vedere il calcio non possono esistere sconfitte positive, anche perchè i miei ragazzi hanno creato tanto ma hanno cancellato quanto di buono è stato fatto con disattenzioni che ci hanno portato a perdere una partita giocata in maniera molto furba dal Toro con perdite di tempo e gioco estremamente maschio”. – “Non a caso il Toro è una squadra particolarmente fisica e probabilmente i due giorni di riposo in meno hanno pesato sui miei”.

Infine parla del modulo spiegando che con i cambi si è provato a cambiare qualcosa: “Con i cambi abbiamo provato a lavorare in maniera diversa anche se abbiamo peccato in lucidità nelle scelte tecniche; aspetti sui quali dobbiamo sicuramente lavorare”.

