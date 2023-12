US Lecce, D’Aversa: “Col gruppo possiamo facrcela”

Lecce – Mister Roberto D’Aversa alla vigilia della sfida casalinga di domani 1alle 15:00 col Frosinone, evidenzia che il gruppo potrà essere l’arma in più dei suoi, sebbene anche il Frosinone ha evidenziato la stessa compattezza: “Una forza nostra e del Frosinone è sicuramente il gruppo, così come l’abilità delle società di allestire ottime rose. Magari noi con più elementi di proprietà e loro con più prestiti. Non dimentichiamo che in estate ci davano entrambe per ultime della classe o quasi. Il lavoro e l’abilità dei singoli hanno fatto il resto. Non segnano molto con le punte, ma hanno un Soulé che ha segnato parecchio con numeri importanti”.

Poi analizza gli avversai riconoscendone i meriti di una stagione al momento super: “Potrà avere la coperta corta ma come tante, non possiamo permetterci di pensare che affronteremo una squadra in difficoltà. Sono duttili, ti prendono alto e attaccano bene ma si possono anche compattare e difendere bene. E sono ben allenati da un tecnico che conosco molto bene. E’ un impegno difficile, una partita importante e vogliamo il clima visto con Lazio il Milan. Il Frosinone dovrà giocare contro il Lecce e contro tutto il Salento”.

