US Lecce, Danilo Veiga: “Con Guilbert dualismo formativo”

Lecce – Il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera ha presentato Danilo Veiga sottolineando che del giocatore si dice un gran bene avendo già collezionato esperienze in Conferenze League e nell’Under 21 portoghese. Trinchera ha sottolineato che l’operazione Gaspar ha fatto sì che la società giallorossa abia guardato con molto interesse all’Estrela Amadora. Il calciatore si è presentato come calciatore offensivo: “Ho capito subito che si tratta di un campionato molto tattico e di conseguenza dovrò adattarmi velocemente alle richieste di gioco di questo campionato. Le mie caratteristiche sono quelle di un calciatore offensivo e molto rapido, come detto, devo migliorare dal punto di vista tattico per essere a disposizione del mister e della squadra.”. L’esterno difensivo racconta poi quanto raccontato dal Gaspar che in pratica l’ha anticipato nel suo arrivo nel Salento: “Ovviamente ho parlato con Gaspar prima di venire e mi ha parlato molto bene della squadra e della città, anche per questo ho scelto di vestire la maglia giallorossa.”.

Una curiosità poi sulla scelta del suo numero di maglia: “Ho scelto il numero 17 perchè in realtà il mio numero preferito è il 77 ma essendo occupato ho dirottato la mia scelta sul 17.”.

Infine Danilo Veiga ha raccontato del possibile dualismo con Guilbert: “Guilbert ha una carriera importante, non vedrò la concorrenza come un aspetto negativo ma come crescita personale cercando di rubare il più possibile da un esperto come lui.”.

