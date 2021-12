US Bitonto, fatta per il ritorno di Turitto. Si lavora anche al Lomasto-bis

Il Bitonto ha raggiunto l’accordo con Onny Turitto per la seconda parentesi in neroverde. L’esterno barese, ormai ex capitano del Molfetta, questo pomeriggio ha risolto il suo contratto con i biancorossi per sposare la causa del presidente Francesco Rossiello. Dunque, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità dell’esterno barese. Potrebbe non essere l’unico ritorno perché al direttore dell’area tecnica Fabio Moscelli piace anche anche Lomasto, ora in forza all’Arezzo. Il club toscano, però, potrebbe sfoltire la rosa con diverse cessioni e l’ex centrale del Messina gradirebbe il ritorno in Puglia. Si lavora, dunque, a questa trattativa.

In uscita, invece, c’è Sasà D’Ancora: il centrocampista ex Brindisi andrà in Serie D in una squadra del nord.