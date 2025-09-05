Uruguay Paraguay e Colombia qualificate ai Mondiali 2026

L’Uruguay, il Paraguay e la Colombia hanno conquistato la qualificazione ai Mondiali 2026. Le tre nazionali sudamericane si sono unite ad Argentina, Brasile ed Ecuador, già certe della partecipazione alla fase finale in programma in Nord America.

A Montevideo, l’Uruguay di Marcelo Bielsa ha superato il Perù con un netto 3-0, firmato da Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta e Federico Viñas, ottenendo il quinto Mondiale consecutivo.

A Bogotà, la Colombia ha sconfitto la Bolivia con lo stesso punteggio: James Rodríguez ha aperto le marcature, seguito dai gol di Jhon Durán e Juan Quintero, regalando al paese la gioia di tornare sul palcoscenico mondiale dopo la dolorosa assenza in Qatar 2022.

A Ciudad del Este, il Paraguay ha pareggiato 0-0 contro l’Ecuador, già qualificato. Un risultato sufficiente per riportare i Guaraníes alla Coppa del Mondo dopo 16 anni, coronando il lavoro del tecnico Gustavo Alfaro.

L’Argentina ha confermato la sua leadership nel girone superando il Venezuela 3-0 al Monumental, con doppietta di Lionel Messi e gol di Lautaro Martínez. Per l’Albiceleste, allenata da Lionel Scaloni, è stato un trionfo celebrato davanti a un pubblico entusiasta.

A Rio de Janeiro, il Brasile ha battuto 3-0 il Cile grazie a Estevão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, con la squadra di Carlo Ancelotti che ha confermato di essere tra le favorite per il titolo.

Per Venezuela e Bolivia restano le residue possibilità offerte dal torneo di qualificazione Play-Off FIFA, dove si giocheranno l’ultima chance per raggiungere i Mondiali 2026.

