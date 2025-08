Urso: se a Taranto mancano condizioni polo Dri a Gioia Tauro

Roma – Il Governo continua a ragionare sulle varie opzioni sul tavolo visto lo stallo nella trattativa con il comune di Taranto e la Regione Puglia. Il Ministro, Adolfo Urso

dal Porto di Gioia Tauro ha confermato che da

domani si insedierà a palazzo Piacentini, un comitato tecnico che coordinerà i lavori con il Mit, il Mase, il Mef, per capire cosa si possa fare a partire dall’ipotesi di realizzare a Gioia Tauro il polo nazionale del Dri. Si tratta soltanto di un’ipotesi “ove non ci fossero le condizioni” per realizzarlo a Taranto, a cui spetta la prima scelta per motivi morali, storici ma anche economico-sociali ha precisato Urso. Non bisogna perdere tempo le decisioni dovranno essere assunte necessariamente nelle prossime settimane. Come per Taranto, il comitato sarà formato da rappresentanti tecnici di tutti gli enti locali, della regione Calabria ma anche dei due sindaci, Gioia Tauro e San Ferdinando insieme all’autorità portuale, all’autorità per la Zes unica, a Snam, la società a controllo pubblico che ci auguriamo ha rimarcato il Ministro fornisca il gas necessario. Secondo primi esami Gioia Tauro potrebbe essere

il sito alternativo perche’ fornirebbe tutte le condizioni necessarie alla competitivita’ del polo del Dri, che serve all’autonomia strategica del Paese. Lo stesso Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ha detto che, il rigassificatore per noi è importante e strategico, ma pur di attrarre investimenti a Gioia Tauro saremmo disponibili anche a partire con una nave rigassificatrice nella prima fase.

Il Dri, anche per i sindacati che a palazzo Chigi hanno chiamato in causa i partiti politici e’ fondamentale per alimentare i forni elettrici destinati alla produzione di acciaio green. Solo con il preridotto del Dri si potrà infatti realizzare acciaio speciale, flessibile e di alta qualita’, per i settori dell’auto, degli elettrodomestici, dell’industria ferroviaria, dello spazio e della difesa.

