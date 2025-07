Urso, ok all’Aia per l’ex Ilva, l’impianto è salvo

Roma – L’annuncio arriva dal palco della Cisl a pochissimi minuti dalla fine dell’intervento al congresso.

Il Ministro, Adolfo Urso parla di responsabilità che il Governo si è assunto per rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale. Senza di quella il tribunale di Milano avrebbe chiuso definitivamente l’impianto siderurgico mandando ”a casa tutti i lavoratori dell’Ilva, sia a Taranto che al Nord, con una ricaduta esplosiva anche sull’indotto, che conta oltre 25mila lavoratori”.

E’ un’Aia, ponte dunque, in attesa che venga approvato dai Comuni il piano di decarbonizzazione. Tiene conto di tutte le indicazioni dell’istituto Superiore di Sanità e

prescrive per l’ex Ilva il limite di sei milioni di tonnellate annue di produzione per 12 anni e pone 470 prescrizioni.

Verrà revisionata ad agosto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author