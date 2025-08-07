Urso: no alla riaccensione delle centrali di Brindisi e Civitavecchia

Roma – “Sarà realizzata una fermata a freddo delle centrali a carbone finalizzata a garantire la sicurezza energetica nazionale, senza recare alcun pregiudizio all’ambiente, in linea con le misure adottate in altri paesi europei come la Germania”. Nell’aula della Camera durante il question time il Ministro, Adolfo Urso rispondendo alle domande dei Deputati Dattis e Battilocchio conferma la riconversione dei siti di Brindisi e Civitavecchia.

Nessuna accensione delle centrali a carbone, resteranno in piedi per la manutenzione e in forma di riserva per casi eccezionali legati a questioni di carattere geopolitico. La produzione di energia legata al carbone finisce nel 2025 spiega, il Ministro sottolineando

l’impegno del ministero a concludere al più presto il percorso già individuato per giungere agli accordi di programma. Per Brindisi ci sono 46 proposte, sul tavolo ormai alla fase finale e riguardano perlopiù energie rinnovabili, economia circolare e logistica

