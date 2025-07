Urso: “Deve essere Taranto a scegliere il futuro di ex Ilva”

Il ministro: “Chiederò che la città si esprima in modo chiaro, nello spirito di piena e leale collaborazione”

“La prima scelta spetta a Taranto. Chiederò che si esprima in modo chiaro, nello spirito di piena e leale collaborazione tra gli organi dello Stato, che ho sempre garantito”. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, al termine dell’incontro con i sindacati al Mimit, in vista della riunione di martedì 9 luglio sul futuro dello stabilimento ex Ilva.

“Domani sarà una giornata decisiva – ha dichiarato il ministro –. Mi farò portavoce delle istanze del mondo del lavoro e della produzione, con l’obiettivo di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti di Taranto e, conseguentemente, la tutela occupazionale. Dobbiamo riuscire a coniugare in maniera equilibrata le esigenze legate alla salute e quelle legate al lavoro, come è già stato fatto, in piena condivisione con gli enti locali, nei casi delle crisi dei poli siderurgici di Terni e Piombino”.

Il vertice di domani al Mimit vedrà coinvolti i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali ed è ritenuto cruciale per la definizione del nuovo accordo di programma, necessario al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento tarantino.

