SAN GIOVANNI ROTONDO- Non solo urla, schiamazzi e volume della musica alto oltre l’orario consentito, ma anche un aggressione: per questo motivo il questore di Foggia ha disposto la chiusura di un bar in centro per sette giorni.

È accaduto a San Giovanni Rotondo quando i carabinieri dopo diversi interventi in un bar nella città di San Pio, hanno eseguito il provvedimento emesso dal Questore di Foggia.

A San Giovanni Rotondo, i militari, quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno segnalato e chiesto la chiusura di un bar, a seguito dei controlli effettuati e dai quali sono emersi, in due distinte occasioni, situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, la notte del 30 luglio, a seguito di segnalazioni giunte al 112, si è accertato che presso il locale in questione vi era musica ad alto volume, oltre l’orario consentito e disciplinato da ordinanza sindacale. Inoltre, all’esterno del locale, vi erano numerosi avventori che con schiamazzi e rumori vari che hanno arrecato disturbo alla quiete pubblica.

Una settimana dopo, in piena notte, i carabinieri della compagnia son intervenuti presso il medesimo locale a seguito di una violenta lite tra avventori, dove uno di questi, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, è rimasto ferito.

La Questura di Foggia, condividendo appieno i presupposti e le risultanze raccolte dai militari dell’Arma, ne ha disposto la chiusura immediata per giorni 7, ex art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato già notificato al titolare del bar, a cura degli stessi carabinieri di San Giovanni Rotondo.