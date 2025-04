Salento, tempo di uova di Pasqua: gusti, costi e novità del 2025

Gustose, belle da vedere, mettono di buon umore e ce n’è per ogni età e per tutte le tasche. A partire dai gusti classici ma sempre più costosi dei grandi marchi commerciali, fino a quelli più elaborati, per palati fini: bianco con pistacchio e mandorle, nocciolato fondente, caramello salato, gianduia con croccanti di cacao e granella di nocciole, con uno o più strati di cioccolato.

E poi ci sono le sorprese, quest’anno anche doppie, all’interno e all’esterno: giocattoli, statuine di supereroi, gadget delle serie tv del momento, cosmetici, accessori modaioli e cioccolatini.

Quanto al costo, nei supermercati si va dai 6 ai 20€ per le uova pensate per i bambini; dai 12 ai 40€ per quelle da regalare ai grandi.

Cresce l’attenzione e l’accortezza nei confronti di chi ha specifiche esigenze alimentari: celiaci, vegani, diabetici e intolleranti.

Infine, le uova artigianali: raffinate, lussuose, dipinte e decorate a mano, anche nelle forme meno tradizionali di cagnolini, unicorni e coniglietti. Per loro si arriva a spendere fino a 90 euro.

