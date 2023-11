Università: Turco, ‘Medicina sia realtà per il futuro di Taranto’

«Il futuro della sanità ionica e, contestualmente, dell’università tarantina, inizia a guardare nella giusta direzione. Alle spalle di questo risultato ci sono anni di lavoro, riunioni, confronti e rivendicazioni in favore del capoluogo ionico, e ancora una volta la realtà dimostra come l’impegno della politica portata avanti nel segno di trasparenza, competenza e onestà, dà sempre i suoi frutti. In questo caso si tratta della Scuola di Medicina di Taranto, progetto lanciato dal Governo Conte II nell’ambito del #CantiereTaranto per la riconversione economica, sociale e culturale del territorio”. Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

“Con la deliberazione della giunta regionale della Regione Puglia, avente oggetto l’approvazione dell’atto di indirizzo per l’attivazione del Dipartimento Biomedico Jonico a Taranto e il contestuale finanziamento di 1,5 milioni di euro, è stato compiuto un ulteriore passo utile a rafforzare il polo universitario con l’assunzione di ricercatori e professori – continua Turco -. L’interesse è duplice: da un lato, Taranto fortifica ancor di più la cultura universitaria, consentendo a un numero crescente di giovani di studiare e formarsi sulle discipline mediche; dall’altro si gettano le basi per costruire un futuro “vivaio” utile al nascente polo ospedaliero “San Cataldo”, nell’ottica del potenziamento del sistema sanitario locale. Il progressivo consolidamento della Scuola di Medicina e del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Taranto rappresenta un grande volano di sviluppo per l’intero hinterland”.

Adesso, però, serve far seguire, nella prossima legge di bilancio regionale, il finanziamento dell’intero piano straordinario di assunzioni, pari a oltre 50 milioni di euro, così come già deliberato e presentato da UniBa alla Regione Puglia: è importante che tale delibera avvenga entro dicembre. Questo è un obiettivo del MoVimento 5 Stelle che ha trovato ampia convergenza nel Presidente, Michele Emiliano, e anche nelle forze di maggioranza. Urge avviare le procedure concorsuali in modo da creare un incubatore di formazione, ricerca, opportunità di lavoro e servizi per i cittadini, che solo il Dipartimento Biomedico Jonico potrà garantire. In questa sede è doveroso ringraziare tutti i rappresentanti regionali e locali delle istituzioni, che continuano a cooperare per i migliori fini, nonché i tanti che tengono a cuore le sorti della città di Taranto», conclude Mario Turco, cicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

