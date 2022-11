Università del Salento, indetto un concorso per nuove assunzioni

Condividi su...

L’Università del Salento di Lecce, in Puglia, ha indetto un concorso per nuove assunzioni di personale tecnico amministrativo dell’Area Amministrativa – Gestionale.

Si prevede la copertura di 7 posti di lavoro – categoria D – a tempo determinato. La selezione è rivolta a laureati.

Il termine entro il quale presentare la domanda di ammissione è fissato al 22 dicembre 2022. Vediamo insieme i requisiti richiesti, come candidarsi e ogni altra informazione utile sulla selezione pubblica, rendiamo inoltre disponibile il bando da scaricare. Il concorso dell’Università del Salento è dunque finalizzato a selezionare, per assunzioni a tempo determinato, nuove risorse dell’Area Amministrativa – Gestionale per le esigenze dell’Ateneo connesse ai Progetti Esecutivi PRO3 per il biennio 2022 – 2023, negli uffici di seguito indicati:

n. 2 posti presso l’Ufficio career service, a tempo pieno;

n. 1 posto presso l’Ufficio dottorati, a tempo pieno;

n. 1 posto presso la Scuola Superiore ISUFI, a tempo pieno;

n. 1 posto presso l’Ufficio programmazione e bilancio, a tempo pieno;

n. 1 posto presso l’Ufficio rendicontazione progetti, a tempo pieno;

n. 1 posto presso l’Ufficio fund raising, a tempo parziale.

Ciascun contratto di lavoro durerà 20 mesi dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato, nei limiti della normativa vigente e delle risorse disponibili, sulla base delle necessità correlate ai predetti progetti.Per candidarsi alla selezione pubblica dell’Ateneo pugliese è necessario possedere i requisiti di seguito riassunti:

età non inferiore agli anni 18;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

godimento dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio presso pubbliche amministrazioni;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare in relazione agli obblighi di leva (per i maschi nati prima del 1985).

Non possono partecipare al concorso:

coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale oppure licenziati per giusta causa;

le/i destinatarie/i di sentenze di condanna passate in giudicato, comprese le sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento o di provvedimenti penali irrevocabili di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente il Consiglio di Amministrazione.

