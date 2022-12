Condividi su...

Linkedin email

BARI – I rapporti virtuosi tra pubblico e privato; i nuovi modelli di sviluppo per i prossimi anni e le opportunità per i giovani. “Dall’università all’impresa: la ricerca è innovazione” è il tema del confronto che si è svolto al teatro Piccinni di Bari e che ha visto la presentazione dei risultati del Pon Ricerca & Innovazione 2014-2020. Il Programma è gestito dal Ministero dell’Università e della Ricerca con una dotazione finanziaria complessiva di 2.375 milioni di euro. Sono stati presentati i racconti dei protagonisti della ricerca, le strutture realizzate grazie al Pon e l’impatto sul potenziamento della cooperazione e dello sviluppo dell’innovazione nelle filiere strategiche per la crescita dei territori dove si investe anche con risorse europee.