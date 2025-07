Università del Salento, Luigi Melica si ritira dalla corsa a rettore

Il professore Luigi Melica si ritira ufficialmente dalla competizione per la carica di rettore dell’Università del Salento. Lo ha comunicato in una lettera rivolta a docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, all’indomani del primo turno di votazioni che ha visto prevalere nettamente Maria Antonietta Aiello.

“Il risultato di ieri – ha scritto Melica – ha inequivocabilmente sancito che la collega Aiello ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte di tutte e tre le componenti della comunità accademica. Pur onorato del consistente consenso ricevuto, ritengo di dover anteporre l’interesse generale alla continuazione della competizione elettorale, che pure mi vedrebbe ancora ampiamente in corsa”.

Melica ha ricordato di aver già manifestato l’intenzione di un possibile ritiro nel caso in cui l’esito del voto lo avesse reso opportuno. “Ringrazio il mio elettorato per l’affetto e il sostegno dimostrati in questi mesi – ha aggiunto – e assicuro un impegno ancora più forte nell’interesse delle istituzioni accademiche”.

Il docente ha infine annunciato che martedì prossimo voterà convintamente per Maria Antonietta Aiello, alla quale ha rivolto un messaggio di congratulazioni per il risultato ottenuto.

Con questo passo indietro, la corsa verso il rettorato sembra ormai avviata verso una conclusione condivisa.

Maria Teresa Carrozzo