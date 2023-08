Universiadi: il pugliese Gaetani porta a casa la medaglia di bronzo

La scherma di Puglia porta a casa una medaglia di bronzo dalle Universiadi di Chengdu grazie al salentino Giulio Gaetani, tesserato per l’Accademia Marchesa di Torino, nella spada maschile a squadre.

Il quartetto degli spadisti, formato anche da Filippo Armaleo, Simone Mencarelli ed Enrico Piatti, ha superato il Kazakistan per 45-43 negli ottavi, la Polonia per 45-39 nei quarti, ha perso la semifinale con la Cina col punteggio di 45-38 ma si è riscattato nella finale per il terzo posto superando con un netto 45-25 l’Ungheria.

Nella prova individuale Gaetani aveva chiuso al 26° posto: dopo aver sconfitto 15-12 il ceco Josef Balcar ha perso nel turno successivo con l’ucraino Yan Sych all’ultima stoccata.

Podio solo sfiorato, per ben due volte, per la sciabolatrice campana Rebecca Gargano (in forza all’Aeronautica Militare ma che si allena al Circolo Schermistico Dauno), che ha chiuso al sesto posto nell’individuale e al quarto nella gara a squadre: nel primo caso ha sconfitto per 15-8 la turca Deniz Unludag e per 15-12 la kazaka Anastassya Gulik ma ha perso 15-11 nei quarti con la francese Sarah Noutcha; il team di sciabola femminile, composto anche da Giulia Arpino, Lucia Lucarini ed Eloisa Passaro, ha battuto 45-33 il Kazakistan nei quarti ma ha ceduto in semifinale per 45-41 alla Francia e per 45-42 con l’Uzbekistan nella finale per il bronzo.

