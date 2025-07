Universiadi 2025: argento per il foggiano Mastrullo nella sciabola a squadre

Il portacolori delle Fiamme Gialle protagonista a Essen

Medaglia d’argento per Marco Mastrullo, sciabolatore foggiano in forza alle Fiamme Gialle, nella gara a squadre di sciabola maschile disputata durante la quarta giornata delle competizioni di scherma alle Universiadi Rhine-Ruhr 2025, in corso di svolgimento in Germania.

Il quartetto azzurro, composto da Cosimo Bertini, Mattia Rea, Edoardo Reale e dallo stesso Marco Mastrullo, ha compiuto un percorso netto fino alla finale, superando gli Stati Uniti negli ottavi (45-27), la Polonia nei quarti (45-36) e l’Ungheria in semifinale (45-29). In finale, l’Italia si è arresa alla Corea del Sud, che si è aggiudicata l’oro con il punteggio di 45-34. Medaglia di bronzo al Giappone, vittorioso 45-39 sull’Ungheria nella sfida per il terzo posto.

Marco Mastrullo, rimasto a riposo nell’assalto iniziale contro gli Stati Uniti, è stato protagonista nei match successivi: +4 contro la Polonia, +5 con l’Ungheria e parità nel computo delle stoccate nella finale contro i sudcoreani, confermando un rendimento costante e competitivo.

Nella prova individuale, disputata nella giornata inaugurale, lo schermidore foggiano aveva chiuso al 29° posto: dopo aver superato all’ultima stoccata il giapponese Hayato Tsubo, si era fermato al turno successivo contro il connazionale Mattia Rea, che aveva avuto la meglio nel derby italiano con il punteggio di 15-13.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author