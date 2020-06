United Sly | Si riparte con De Luca in panchina, per l’attacco idea Palazzo

Condividi

La UTD Sly Trani riparte da mister Claudio De Luca. È questo il primo tassello della società del presidente Danilo Quarto, che esattamente 24 ore dopo la fine della stagione 2019-2020, ha annunciato la conferma del tecnico di Castellana Grotte dopo la vittoria del campionato di Promozione con 22 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Intanto, il club- che ha spostato il suo quartier generale a Trani- non vuole certo farsi trovare impreparata al campionato di Eccellenza Pugliese. Sono ore di lavoro intenso per il Direttore Generale Pierluigi De Lorenzis che tra le conferme della passata stagione e i nuovi tasselli da apporre per il nuovo campionato, sta perfezionando una rosa che, come ha detto il presidente Quarto, sarà importantissima per la categoria. Con tutta probabilità ci saranno diversi confermati, tra l’esperienza di Zotti, Lacarra e Nadarevic che si andrà a unire alla gioventù di Quacquarelli e Faliero. Nomi che si aggiungeranno ai nuovi arrivi con il mercato del Girone H di Serie D che sarà il terreno in cui si muoverà il DG biancazzurro. Calda la pista che porta a Loris Palazzo, che conosce molto bene mister De Luca, ma non è l’unico nome sondato dalla società tranese. Importanti giocatori anche per il pacchetto arretrato e per la il reparto di centrocampo. Insomma, le ambizioni della UTD Sly Trani sono chiare, poi però bisognerà scontrarsi con le difficoltà, sempre molto alto, del campionato di Eccellenza.