United Sly | Saltato il passaggio da Quarto ad Abruzzese: il comunicato della famiglia tranese

Il passaggio della società United Sly dalla famiglia Quarto alla famiglia Abruzzese è saltato quando tutto lasciava presagire ad una fumata bianca. Troppo ristretti i tempi per analizzare nel dettaglio la situazione finanziaria della società da parte della famiglia tranese che ha annunciato con un comunicato la mancata riuscita della trattativa.

Questo il testo:

La famiglia Abruzzese comunica di non aver concluso l'accordo con il presidente della Sly United, Danilo Quarto per l'acquisizione della squadra di calcio. Nonostante gli sforzi profusi per la buona risoluzione della trattativa è stata giudicata non più percorribile l'ipotesi del subentro in società. La famiglia Abruzzese ringrazia Quarto per la disponibilità nel voler lasciare il titolo a Trani e il direttore, Francesco Morgese, per l'impegno dimostrato affinché la trattativa andasse a buon fine.

Pertanto si dichiara chiusa ogni trattativa