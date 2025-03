Unisalento, “Studieremo la mafia per prevenirla”

“La criminalità non è stata sconfitta ma è in uno stato di latenza”. Il rettore di Unisalento Fabio Pollice sottolinea l’importanza di discutere in università di tematiche delicate come quella al centro del convegno sulle mafie nell’era digitale che si è tenuto ad Ecotekne. È fondamentale- è stato detto- formare le nuove generazioni su due aspetti: quello di una forma mentis votata alle regole e alla legalità senza eccezioni da un lato: quello di comprendere le nuove dinamiche della criminalità organizzata che oggi è più veloce dello Stato nell’utilizzo delle nuove tecnologie sì da poter imparare a riconoscere e prevenire i fenomeni mafiosi

