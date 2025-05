UniSalento, sfregiata memoria di Ilaria Sula: rimossa parola femminicidio

Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali condanna il gesto definendolo “una grave offesa alla memoria delle vittime”

Un gesto che ha suscitato indignazione si è verificato all’interno dell’Università del Salento, dove ignoti hanno cancellato con un tratto di penna nera la parola “femminicidio” da un cartello affisso su una sedia dedicata alla memoria di Ilaria Sula, studentessa di 22 anni uccisa a Roma lo scorso marzo dall’ex compagno.

La segnalazione è arrivata dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, che attraverso un post pubblico ha denunciato l’accaduto, avvenuto in un’aula dello Studium 6, esprimendo “sconcerto e ferma disapprovazione per i gravi fatti”. Il messaggio, posto sullo schienale della sedia, recitava: “Questo posto è riservato a Ilaria Sula, uccisa per femminicidio. Oggi sarebbe dovuta essere a lezione anche lei”. L’intervento anonimo ha rimosso proprio il termine che definisce il movente della sua morte.

“Mi dispiace per Ilaria, così offendono la sua memoria e quella delle altre ragazze uccise come lei”, ha commentato Flamur Sula, padre di Ilaria. “Sono senza parole. Purtroppo esistono anche persone capaci di simili gesti”.

Il Dipartimento ha condannato con fermezza l’atto, ritenendolo “un’offesa alla memoria” e in contrasto “con i valori di rispetto, inclusione e responsabilità civile che ispirano le nostre attività quotidiane”. Nella nota si sottolinea che la lotta contro ogni forma di violenza di genere rappresenta un impegno reale per l’ateneo, che intende proseguire le attività di sensibilizzazione attraverso “iniziative, studi e spazi di confronto”.

L’Università ha ribadito il proprio impegno a favore dei diritti fondamentali e nella costruzione di una comunità accademica attenta, solidale e priva di discriminazioni.

Nel giorno in cui è giunta la notizia della morte di Martina Carbonaro, quattordicenne uccisa in provincia di Napoli, Flamur Sula ha espresso rabbia e dolore per un fenomeno che sembra non arrestarsi: “È vergognoso, ormai le ragazze si ammazzano per nulla”. A quasi due mesi dal ritrovamento del corpo della figlia, nascosto in una valigia in una zona isolata nei pressi di Poli, l’uomo ha affermato: “Più passano i giorni e più il dolore aumenta. Non può esserci perdono per queste persone. Non è un incidente stradale, l’hanno uccisa volontariamente”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author