UniSalento ospita il docufilm “Falcone e Borsellino – Il fuoco della memoria”

Si terrà giovedì 20 giugno, alle 17:30 nella Sala Galante della Biblioteca Bernardini di Lecce, la proiezione del docufilm “Falcone e Borsellino – Il fuoco della memoria”. L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è promosso dall’Università del Salento come momento conclusivo del seminario “L’impegno di Francesca Morvillo, per una memoria viva”, tenuto lo scorso 16 maggio dalla professoressa Paola Maggio.

Dopo la visione del docufilm, diretto da Ambrogio Crespi e realizzato dal Dipartimento DEMS dell’Università di Palermo nell’ambito del progetto “Officina UNIPA per la Legalità e il Contrasto alle Mafie”, seguirà un dibattito pubblico moderato dalla professoressa Flavia Frisone. Interverranno il professor Sergio Lorusso dell’Università di Foggia, le ricercatrici Veronica Virga (Università di Palermo) e Alessia De Blasi (Università del Salento), e nuovamente la professoressa Maggio, che tornerà a valorizzare il ruolo della magistrata Francesca Morvillo, spesso oscurato nelle narrazioni sulle stragi del ’92.

Il film ha già superato i 600.000 spettatori tra proiezioni in presenza e piattaforme digitali. È stato inoltre diffuso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a tutte le scuole italiane in occasione del 32° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Attraverso testimonianze dirette, l’opera ripercorre il lavoro e il sacrificio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo, tracciando un ritratto umano e civile di chi ha lottato in prima linea contro la mafia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione alla legalità promosso da UniSalento, che continua a proporre momenti di riflessione sul ruolo della giustizia, della memoria e dell’impegno civile nella società contemporanea.

