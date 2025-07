Unire Taranto solidale con Bitetti: “Clima inaccettabile”

Il movimento condanna le tensioni contro il sindaco: “No a delegittimazioni”

Il movimento Unire Taranto, insieme al proprio gruppo consiliare, esprime piena solidarietà al sindaco Piero Bitetti, che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni dopo le forti tensioni verificatesi nei pressi di Palazzo di Città, in seguito a un confronto con rappresentanti di comitati e movimenti civici sul tema dell’ex Ilva.

“Pur nella legittimità della protesta e nella diversità delle opinioni, riteniamo inaccettabile che il dibattito politico venga sostituito da atteggiamenti intimidatori e pratiche di delegittimazione personale”, si legge in una nota. Il movimento ha definito la situazione una vera e propria condizione di “inagibilità politica”, che dovrebbe far riflettere chiunque abbia a cuore la tenuta democratica delle istituzioni.

Secondo Unire Taranto, il sindaco Bitetti si è assunto la responsabilità di dialogare con tutte le parti coinvolte in un momento delicatissimo per la città, segnato da una trattativa complessa sull’accordo di decarbonizzazione e dal ruolo non semplice degli enti locali nei rapporti con il governo centrale.

“Ci auguriamo che le dimissioni possano rientrare e che si creino in tempi brevi le condizioni per un confronto istituzionale più maturo e rispettoso”, conclude la nota. Il movimento invita a restituire centralità al dialogo democratico, in un contesto in cui ogni voce possa essere ascoltata, ma sempre nel rispetto delle regole e dei ruoli delle istituzioni.

